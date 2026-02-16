Assegno unico febbraio 2026, date di pagamento e nuovi importi aggiornati

Il pagamento dell’Assegno unico di febbraio 2026 è imminente: ecco date, nuovi importi aggiornati all’inflazione e cosa cambia con l’Isee per evitare riduzioni sull’assegno.

L’erogazione dell’Assegno unico per il mese di febbraio 2026 è prevista tra il 19 e il 20 del mese. Il calendario è stato confermato dall’Inps, che procede come di consueto con gli accrediti per le famiglie che già percepiscono il contributo.

Gli importi sono stati adeguati all’inflazione con un incremento dell’1,4%. Per chi ha un Isee fino a 17.468,51 euro, la cifra massima sale a 204,4 euro mensili per ogni figlio. All’estremo opposto, oltre la soglia di 46.582,71 euro, l’importo scende a circa 58,5 euro al mese per figlio.

Leggi anche: Assegno unico febbraio 2026, date di pagamento e importi aggiornati

A febbraio 2026 arrivano i nuovi pagamenti dell’Assegno unico con importi aggiornati all’inflazione.

Le fasce Isee aggiornate definiscono così il calcolo del beneficio: fino a 17.468,51 euro si applica l’importo pieno, tra 17.468,51 e 46.582,71 euro l’assegno diminuisce progressivamente, mentre sopra questa soglia spetta la quota minima.

Chi ha già una domanda accolta non deve presentare una nuova richiesta. L’Inps continua infatti a versare l’assegno in automatico, a meno che la pratica non risulti decaduta, respinta o revocata.

Per i mesi di gennaio e febbraio 2026 resta valido l’Isee presentato entro il 31 dicembre 2025. Dal mese di marzo entrerà invece in vigore il nuovo indicatore aggiornato, necessario per determinare l’importo corretto.

Il rinnovo dell’Isee 2026 diventa quindi decisivo. In assenza di un’attestazione valida, da marzo l’assegno viene corrisposto nella misura minima. Chi aggiorna l’Isee entro il 30 giugno 2026 può comunque ottenere il ricalcolo e ricevere gli eventuali arretrati.

Gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio, legati alla rivalutazione, saranno invece liquidati a partire da marzo.