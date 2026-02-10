Assegno unico febbraio 2026, date di pagamento e importi aggiornati

A febbraio 2026 arrivano i nuovi pagamenti dell’Assegno unico con importi aggiornati all’inflazione. Confermate le date di accredito, le regole sull’Isee e il meccanismo degli arretrati per chi rinnova in tempo.

Il pagamento dell’Assegno unico di febbraio 2026 è ormai imminente. L’Inps ha chiarito che chi ha già una domanda accolta non deve presentare alcuna nuova richiesta: l’erogazione prosegue automaticamente, a meno di revoche, decadenze o respingimenti intervenuti in precedenza.

Da questo mese entrano in vigore anche gli importi rivalutati. L’adeguamento, pari all’1,4%, segue l’andamento dell’inflazione rilevata dall’Istat e riguarda sia le somme mensili sia le soglie Isee di riferimento. Gli importi aggiornati vengono riconosciuti a partire da febbraio, mentre gli arretrati relativi a gennaio saranno corrisposti con i pagamenti di marzo 2026.

Con l’inizio del nuovo anno cambia anche il parametro per il calcolo della prestazione. Dal 1° gennaio 2026 si applica il nuovo Isee per le prestazioni familiari, che sarà utilizzato per determinare l’importo dell’Assegno unico a partire da marzo. Per le mensilità di gennaio e febbraio resta invece valido l’Isee in corso al 31 dicembre 2025.

Per continuare a ricevere l’importo corretto ed evitare riduzioni automatiche, è necessario rinnovare l’Isee 2026. In mancanza di un’attestazione valida, da marzo l’Inps eroga solo la quota minima. Se l’Isee viene presentato entro il 30 giugno 2026, l’istituto procede al ricalcolo e riconosce gli eventuali arretrati.

Le date di accredito sono già fissate. Il pagamento dell’Assegno unico di febbraio 2026 è previsto tra il 19 e il 20 del mese, secondo il calendario comunicato dall’Inps.