Grande Fratello Vip, lite tra Paola Caruso e Antonella Elia sfiora lo scontro fisico

Paola Caruso attacca Antonella Elia al Grande Fratello Vip per una correzione grammaticale durante la diretta. Il confronto degenera tra insulti e minacce, costringendo lo studio a intervenire per evitare il contatto fisico.

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì sera si è trasformata in una serata carica di tensione. Gli equilibri nella Casa si sono incrinati all’improvviso, con accuse incrociate e rapporti che si sono sgretolati nel giro di poche ore.

Nel mirino delle altre concorrenti è finita Antonella Elia, criticata per aver preso le difese di Francesca Manzini. Alessandra Mussolini ha aperto il confronto accusandola di comportamenti poco sinceri, scatenando una replica immediata e altrettanto dura da parte della Elia, che ha respinto ogni accusa.

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Il momento più acceso è arrivato con Paola Caruso, che ha espresso delusione per quello che ha definito un cambiamento improvviso dell’atteggiamento della Elia. Il confronto si è trasformato rapidamente in uno scambio di accuse, con toni sempre più accesi.

La situazione è precipitata durante una discussione su un errore grammaticale. Quando Antonella Elia ha corretto un congiuntivo, Paola Caruso ha reagito con rabbia, lanciando pesanti insulti e definendo la coinquilina “viscida” e “schifosa”.

La risposta non si è fatta attendere. Antonella Elia ha replicato con durezza, arrivando a minacciare uno schiaffo. A quel punto lo scontro ha rischiato di degenerare fisicamente, con la Caruso che ha invitato l’avversaria a passare ai fatti. Solo l’intervento dallo studio ha evitato il peggio.

Dopo la diretta, la tensione non si è placata. Antonella Elia, rimasta scossa dall’accaduto, è scoppiata in lacrime e ha messo in dubbio la sua permanenza nel programma, parlando apertamente di rapporti che, a suo dire, si sono rivelati meno solidi di quanto immaginasse.