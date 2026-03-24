Grande Fratello Vip, scontro tra Antonella Elia e Dario Cassini sulle pillole scomparse

Antonella Elia e Dario Cassini litigano al Grande Fratello Vip dopo uno scherzo sulla valigia finito male per la scomparsa delle pillole della pressione. La discussione si accende e coinvolge anche gli altri concorrenti.

Clima teso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove uno scherzo tra Antonella Elia e Dario Cassini ha acceso un duro confronto. Tutto nasce dalla decisione della showgirl di nascondere la valigia del comico dopo una lite. Un gesto che però ha avuto conseguenze inattese.

All’interno del bagaglio, infatti, c’erano anche le pillole per la pressione di Cassini. Il concorrente, accorgendosi della loro assenza, ha reagito duramente accusando Antonella: non si può scherzare su questioni di salute, ha ribadito durante il confronto.

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La versione dei fatti però si complica quando interviene Giovanni, che offre una lettura diversa dell’accaduto. Secondo lui, le medicine non sarebbero mai state davvero nascoste, ma lo stesso Cassini avrebbe fatto finta di ritrovarle per attribuire la colpa alla Elia.

Nel faccia a faccia in diretta, la tensione sale ulteriormente. Cassini attacca sul piano personale, ricordando che fuori dalla Casa ha una famiglia, mentre Antonella sarebbe sola. Una frase che scatena la replica immediata della showgirl, visibilmente irritata.

Antonella respinge le accuse e ricostruisce la sua versione: le pillole, dice, erano state messe nelle scarpe e poi spostate da Cassini nel suo beauty. Parole dure anche sul piano umano, con un giudizio netto sul comportamento del coinquilino.

Il caso arriva anche al centro dello studio, dove si discute dell’assenza di immagini decisive. La produzione chiarisce che le telecamere non riescono a coprire ogni momento, motivo per cui non esistono riprese né dello spostamento delle pillole né della valigia.

Sulla vicenda intervengono anche le opinioniste. Selvaggia Lucarelli critica entrambi per i toni usati, mentre Cesara Buonamici ridimensiona l’accaduto, invitando Cassini a moderarsi e definendo il gesto poco rilevante rispetto alla reazione.