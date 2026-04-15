Marco Berry racconta il padre assente e l'infanzia difficile al Grande Fratello

Marco Berry racconta al Grande Fratello l’assenza del padre e le difficoltà economiche vissute da bambino, spiegando come quell’infanzia segnata lo abbia portato oggi a essere un genitore molto presente con le sue figlie.

Durante una conversazione nella Casa del Grande Fratello, Marco Berry ha deciso di aprirsi e raccontare alcuni episodi della sua vita privata. Dopo settimane segnate da tensioni e scontri, il concorrente ha mostrato un lato più vulnerabile, tornando con la memoria agli anni dell’infanzia e al rapporto complicato con il padre.

Parlando con Adriana Volpe, Berry ha spiegato come quell’assenza abbia inciso profondamente sulla sua crescita. Il padre, spesso fuori casa per lavoro, era poco presente e a un certo punto ha lasciato la famiglia trasferendosi in Thailandia, dove si è rifatto una vita. «Mi sono sempre arrangiato da solo», ha raccontato, ricordando anche momenti difficili in cui la madre faticava a mettere insieme i soldi necessari per mangiare.

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Nonostante i tentativi di recuperare il rapporto, il legame non si è mai davvero ricostruito. Berry ha ricordato un episodio che lo ha segnato: il giorno del suo diciottesimo compleanno. Il padre aveva promesso di festeggiare con lui, ma non si presentò. «Ero da solo in casa, ho stappato la bottiglia e ho brindato da solo», ha detto, descrivendo un rapporto mai nato e un genitore distante anche sul piano emotivo.

Il racconto cambia tono quando parla delle figlie. Marco si definisce oggi un padre presente e affettuoso, molto diverso da quello che ha avuto. Racconta con orgoglio di Carlotta e Ludovica, spiegando quanto sia forte il loro legame e quanto gli manchino durante la permanenza nella Casa. Due caratteri diversi, uno più riservato e l’altro più estroverso, ma entrambi al centro della sua vita.

A rendere ancora più intenso il momento è stata la sorpresa organizzata dalla produzione, con l’ingresso della figlia più piccola. L’incontro ha colto Berry impreparato, regalando un momento di emozione che ha interrotto, anche solo per poco, il clima teso vissuto negli ultimi giorni.