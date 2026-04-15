Intervento dentistico in Turchia finisce in tragedia, 48enne si toglie la vita

Pawel Bukowski si è tolto la vita dopo aver perso tutti i denti a seguito di un intervento in Turchia, rimanendo senza protesi per mesi. Il disagio fisico e psicologico ha aggravato rapidamente la sua condizione fino al gesto estremo.

Pawel Bukowski, 48 anni, residente nel Regno Unito e di origine polacca, è morto dopo mesi di forte sofferenza seguiti a un intervento odontoiatrico effettuato all’estero. L’uomo si era recato in una clinica privata in Turchia nel gennaio 2025 per curare una grave parodontite e sostituire i denti ormai compromessi.

Secondo quanto ricostruito, Bukowski era convinto che, dopo le estrazioni, avrebbe ricevuto subito una protesi temporanea. Una volta sul posto, invece, gli sarebbe stato comunicato che per gli impianti definitivi avrebbe dovuto attendere almeno sei mesi, restando nel frattempo completamente senza denti.

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Al rientro nel Regno Unito, la situazione è peggiorata in breve tempo. L’uomo non riusciva più a mangiare normalmente e viveva con forte disagio anche sul piano estetico. La moglie, Daria Bukowska, ha raccontato che il marito era sempre stato attento alla salute e all’aspetto fisico, e che la perdita dei denti aveva compromesso profondamente la sua autostima.

Con il passare delle settimane, Bukowski si è progressivamente isolato dalla famiglia e ha iniziato ad abusare di alcol. Il 24 aprile era stato visitato all’ospedale universitario di Norfolk, dove uno specialista aveva rilevato segnali di rischio legati alla sua condizione psicologica.

Nonostante questi elementi, non fu disposto il ricovero, ritenendo presenti fattori sufficienti a garantire la sicurezza del paziente. Quattro giorni dopo, il 28 aprile 2025, il 48enne è stato trovato morto nella sua abitazione.

La moglie ha puntato il dito contro le carenze nell’assistenza ricevuta, sostenendo che i segnali di allarme non siano stati presi nella giusta considerazione. Ha parlato di un uomo lasciato solo nei momenti più delicati, segnati da una crisi sempre più profonda.