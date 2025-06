Tragedia familiare a Castelvetrano: infermiere uccide la moglie e si toglie la vita

Una tragedia sconvolge Castelvetrano: un infermiere uccide la moglie e poi si toglie la vita, lasciando un dolore profondo nella comunità. La drammatica scena si è consumata in via IV Aprile, portando con sé domande senza risposte e un senso di incredulità. Questa dolorosa vicenda evidenzia quanto fragile possa essere la nostra quotidianità e ci invita a riflettere su temi di salute mentale e supporto familiare.

Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Nella mattinata di venerdì 6 giugno 2025, una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella loro abitazione situata in via IV Aprile. Le vittime sono Francesco Campagna, 55 anni, infermiere presso l'ospedale Villa Sofia di Palermo, e Mary Bonanno, 50 anni, insegnante a Palermo. La coppia lascia tre figli.

Secondo le prime ricostruzioni, si ipotizza un caso di omicidio-suicidio. L'uomo si sarebbe impiccato dopo aver ucciso la moglie, il cui corpo è stato rinvenuto privo di vita sulle scale dell'abitazione. I carabinieri, allertati da alcuni familiari preoccupati, sono intervenuti sul posto e hanno trovato la saracinesca del garage aperta, accedendo così all'interno dell'edificio dove hanno fatto la drammatica scoperta.

Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche e le motivazioni alla base di questo tragico evento. La comunità locale è profondamente scossa dalla notizia, che ha destato sgomento e dolore tra i cittadini.