Agrigento, tragedia al distributore: donna si toglie la vita dandosi fuoco

Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità di Favara, in provincia di Agrigento, dove una donna di 41 anni è morta carbonizzata all’interno di un distributore di carburante. Le indagini condotte dagli inquirenti, supportate dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, hanno chiarito che si è trattato di un suicidio.

Le immagini delle telecamere rivelano la verità

In un primo momento si era ipotizzato un incidente, forse legato alla fuoriuscita accidentale di liquido infiammabile da una colonnina della stazione di servizio Lukoil. Tuttavia, la visione dei filmati ha cambiato radicalmente il corso dell’indagine. La donna è stata ripresa mentre cospargeva l’auto di benzina e poi appiccava il fuoco, gesto che non lascia dubbi sulla natura volontaria dell’atto.

La vittima, madre di cinque figli, pare soffrisse da tempo di depressione. Il suo gesto estremo ha lasciato attonita l’intera cittadina, profondamente scossa dalla notizia. I fatti sono avvenuti nella giornata di domenica.

La salma è stata restituita alla famiglia e i funerali si svolgeranno oggi. Favara piange una donna la cui sofferenza interiore era rimasta silenziosa, fino all’ultimo tragico istante.

