Sermoneta, schianto all'incrocio tra auto e camion, muore Chiara Tenore

Anna Spiotta | 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Tenore muore a 23 anni in uno scontro con un camion a Sermoneta. L’incidente è avvenuto a un incrocio nella zona industriale, mentre era in auto con il cognato ora ricoverato in condizioni gravi.

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Sermoneta, schianto all'incrocio tra auto e camion, muore Chiara Tenore

Una ragazza di 23 anni, Chiara Tenore, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri a Sermoneta, in provincia di Latina, in seguito a un violento incidente stradale avvenuto nella zona industriale, nei pressi di Latina Scalo.

La giovane, che lavorava come barista a Pontenuovo, era alla guida di una Toyota Aygo. Con lei viaggiava il cognato, 39 anni. All’altezza dell’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata, l’auto si è scontrata con un camion, finendo poi fuori dalla carreggiata.

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L’impatto è stato particolarmente violento. I soccorsi sono arrivati rapidamente con ambulanze del 118 e un’auto medica, insieme ai vigili del fuoco. Per la 23enne, però, non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Il cognato, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono serie e resta ricoverato sotto osservazione.

Illeso il conducente del camion, che è stato ascoltato dai carabinieri della stazione di Sermoneta. I militari stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.