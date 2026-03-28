Sermoneta, schianto all'incrocio tra auto e camion, muore Chiara Tenore

Chiara Tenore muore a 23 anni in uno scontro con un camion a Sermoneta. L’incidente è avvenuto a un incrocio nella zona industriale, mentre era in auto con il cognato ora ricoverato in condizioni gravi.

Una ragazza di 23 anni, Chiara Tenore, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri a Sermoneta, in provincia di Latina, in seguito a un violento incidente stradale avvenuto nella zona industriale, nei pressi di Latina Scalo.

La giovane, che lavorava come barista a Pontenuovo, era alla guida di una Toyota Aygo. Con lei viaggiava il cognato, 39 anni. All’altezza dell’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata, l’auto si è scontrata con un camion, finendo poi fuori dalla carreggiata.

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L’impatto è stato particolarmente violento. I soccorsi sono arrivati rapidamente con ambulanze del 118 e un’auto medica, insieme ai vigili del fuoco. Per la 23enne, però, non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Il cognato, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono serie e resta ricoverato sotto osservazione.

Illeso il conducente del camion, che è stato ascoltato dai carabinieri della stazione di Sermoneta. I militari stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.