Meteo, maltempo oggi in Italia: allerta gialla in 7 regioni per temporali e raffiche di vento

Torna il maltempo su buona parte dell’Italia, con una nuova perturbazione di origine atlantica che oggi, sabato 2 agosto, porterà temporali e forti raffiche di vento, in particolare sulle regioni settentrionali.

I fenomeni inizieranno a interessare Lombardia e Veneto per poi estendersi rapidamente al resto del Nord. In alcune aree si prevedono condizioni particolarmente intense e instabili. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla su Liguria, Friuli Venezia Giulia e su settori di Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto.

Sulla Toscana è previsto un peggioramento già dalle prime ore del mattino, soprattutto lungo la costa settentrionale, con estensione graduale verso il nord-ovest e le zone interne. L’allerta gialla comprende anche rischio idrogeologico e idraulico, per possibili accumuli d’acqua e locali allagamenti.

Durante la giornata sono attesi temporali frequenti, localmente di forte intensità, dalla Liguria fino alla Romagna, coinvolgendo anche l’Alta Toscana e il nord delle Marche. Dal pomeriggio, le precipitazioni si concentreranno sul Nord-Est, mentre al Nord-Ovest si avranno le prime schiarite.

Le temperature caleranno sensibilmente al Nord, con valori massimi che non supereranno i 22°C: quelle che fino a pochi giorni fa erano le minime stagionali diventeranno ora le massime. Più stabile il tempo al Sud e sul Centro non coinvolto dai temporali, in particolare su Lazio, Abruzzo e Molise, dove il clima sarà estivo e gradevole, come segnala iLMeteo.it.

Domani, la perturbazione di origine danese porterà nuove piogge nella notte sulla Romagna, al mattino sulla Toscana e nel pomeriggio sulle Marche.