Totti richiama Gasperini e Ranieri Serve rispetto per tifosi e unità nella Roma

Francesco Totti interviene sul caso Gasperini e Ranieri scoppiato a Trigoria dopo alcune dichiarazioni sul mercato, invitando entrambi a mantenere compattezza e rispetto verso tifosi e società in una fase decisiva della stagione.

Francesco Totti prende posizione sulla tensione emersa a Trigoria tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, chiedendo maggiore equilibrio in un momento delicato per la stagione della Roma. L’ex capitano giallorosso ha commentato le recenti dichiarazioni legate al mercato e alla gestione tecnica, invitando tutti a concentrarsi sugli obiettivi sportivi.

Il caso è esploso dopo le parole di Ranieri, intervenuto nel prepartita della sfida contro il Pisa per chiarire alcune affermazioni attribuite a Gasperini. Il dirigente ha spiegato che ogni operazione, sia estiva che invernale, era stata condivisa con l’allenatore, aggiungendo anche che quest’ultimo non rappresentava inizialmente la prima scelta per la panchina.

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Totti ha scelto di parlare da tifoso, sottolineando come la priorità sia mantenere un fronte compatto. “La cosa più importante è restare uniti, anche quando ci sono divergenze interne”, ha spiegato, ricordando che la squadra è ancora in corsa, a pochi punti dalla Juventus, e può giocarsi traguardi importanti.

L’ex numero 10 ha poi richiamato entrambe le figure coinvolte a un comportamento più attento verso l’ambiente romanista. Ha ribadito che serve rispetto per la società e soprattutto per i tifosi, evitando polemiche pubbliche che rischiano di destabilizzare il gruppo.

Il focus, secondo Totti, deve restare sulla lotta per la Champions League. Le questioni interne possono esistere, ma affrontarle apertamente in questa fase non aiuta la squadra. Meglio rimandare ogni valutazione a fine stagione, quando si potranno analizzare risultati e scelte con maggiore lucidità.