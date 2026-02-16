Totti alla Roma, ritorno vicino e incontro con Gasperini

Francesco Totti rompe il silenzio e apre al ritorno alla Roma. L’ex capitano conferma trattative avanzate e racconta un incontro recente con Gian Piero Gasperini.

Francesco Totti torna a parlare del suo futuro e lo fa con parole che non lasciano spazio a interpretazioni. A margine di un evento, l’ex numero 10 giallorosso ha ammesso che il dialogo con la Roma è concreto e in fase avanzata. L’ipotesi di rivederlo nel club non è più lontana, anzi prende forma giorno dopo giorno.

Nei giorni scorsi, ha raccontato, c’è stata anche una cena con Gasperini. Un incontro informale ma significativo, durante il quale entrambi hanno manifestato la volontà di collaborare. Un segnale chiaro che qualcosa si sta muovendo anche sul piano sportivo.

In precedenza Totti era stato più cauto, limitandosi a spiegare che erano in corso valutazioni. Ora il quadro appare più definito. Resta da chiarire il ruolo preciso, ma la soluzione sembra individuata: un avvio come consulente esterno, seguito da un inserimento più stabile nella struttura del club.

La proprietà dei Friedkin punta su di lui non solo come figura simbolica, ma anche operativa. L’idea è coinvolgerlo nelle iniziative legate al centenario e al nuovo stadio, oltre a un contributo diretto nell’area sportiva.