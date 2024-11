MotoGP: Bagnaia vince la Sprint a Barcellona, ma Martin mantiene il comando del Mondiale

Francesco Bagnaia ha trionfato nella gara Sprint del Gran Premio di Barcellona, disputata oggi, 16 novembre 2024, sul circuito del Montmeló. Con questa vittoria, il pilota della Ducati ha ridotto il distacco da Jorge Martin, leader della classifica mondiale, portandosi a 19 punti di distanza. Martin, giunto terzo nella Sprint, conserva un margine significativo, ma la lotta per il titolo rimane aperta in vista della gara lunga di domani, domenica 17 novembre.

Per aggiudicarsi il terzo titolo consecutivo, Bagnaia dovrà vincere la gara di domani e sperare che Martin non superi la decima posizione. In tal caso, Bagnaia otterrebbe 25 punti, mentre Martin ne guadagnerebbe al massimo 6, sufficienti per mantenere il comando della classifica. In alternativa, se Bagnaia terminasse secondo, dovrebbe sperare che Martin non vada oltre la quindicesima posizione, ottenendo così solo 1 punto, mentre Bagnaia ne accumulerebbe 20.

D'altro canto, Martin si laureerà campione del mondo indipendentemente dal risultato di Bagnaia se riuscirà a classificarsi almeno nono nella gara di domani. In questo scenario, Martin conquisterebbe 9 punti, sufficienti per assicurarsi il titolo.

La gara di domani si preannuncia decisiva per l'assegnazione del campionato, con Bagnaia che dovrà vincere e sperare in una prestazione deludente di Martin, mentre lo spagnolo avrà bisogno di un piazzamento tra i primi nove per conquistare il suo primo titolo mondiale in MotoGP.

MotoGp, Bagnaia trionfa nella Sprint di Barcellona e rimanda la festa mondiale di Martin - Francesco Bagnaia ha trionfato nella Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, posticipando l'assegnazione del titolo mondiale a domani. Il pilota italiano ha preceduto il compagno di squadra Enea Bastianini, mentre Jorge Martin, leader del campionato, ha chiuso al terzo posto.

MotoGP: Bagnaia conquista la pole a Barcellona, Martin quarto - Francesco "Pecco" Bagnaia ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Barcellona, con un tempo di 1:38.641, precedendo Aleix Espargaró e Marc Márquez. Il leader del campionato, Jorge Martín, partirà dalla quarta posizione.Bagnaia ha dichiarato: "Adesso bisogna essere perfetti anche oggi pomeriggio.

MotoGP Barcellona: orari, dove vederla in tv e le combinazioni per il titolo mondiale 2024 - Il Campionato Mondiale MotoGP 2024 giunge al suo epilogo con il Gran Premio della Solidarietà, in programma sul circuito di Barcellona. La competizione, inizialmente prevista a Valencia, è stata spostata a causa delle gravi inondazioni che hanno colpito la Comunità Valenciana, causando oltre 200 vittime.