Nicole Kerr morta per 13 minuti dopo un incidente racconta l'incontro con il nonno

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Nicole Kerr sopravvive a un incidente d’auto e racconta di essere rimasta morta per 13 minuti, esperienza che attribuisce a uno stato tra vita e morte e che le ha cambiato le scelte personali e professionali.

Nicole Kerr morta per 13 minuti dopo un incidente racconta l'incontro con il nonno