Caivano, morta la 22enne Emanuela De Angelis dopo l'incidente in moto con il fratello

Caivano piange Emanuela De Angelis, la 22enne è morta dopo giorni di ricovero in seguito a un violento incidente in moto sull’asse mediano. Il fratello che guidava la moto resta ricoverato con traumi e fratture.

Non ce l’ha fatta Emanuela De Angelis, la ragazza di 22 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi sull’asse mediano, in provincia di Napoli. La giovane è morta dopo il ricovero in ospedale, dove era arrivata in condizioni disperate subito dopo lo schianto.

Emanuela viaggiava in moto insieme al fratello maggiore, che era alla guida del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, i due si sarebbero trovati davanti a due automobili ferme in carreggiata a causa di un precedente tamponamento. L’impatto è stato violentissimo e i fratelli sono stati sbalzati sull’asfalto.

La 22enne avrebbe riportato le ferite più gravi dopo aver battuto con forza la testa sulla strada. Trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, è rimasta ricoverata per giorni nel tentativo dei medici di salvarle la vita. Il fratello, invece, è ancora ricoverato all’Ospedale del Mare per le fratture e i traumi riportati nell’incidente.

La notizia della morte di Emanuela ha colpito profondamente la comunità di Caivano, dove la ragazza era molto conosciuta. Frequentava anche la Children’s Academy, palestra che ha voluto ricordarla con un messaggio pubblicato sui social.

Tra i messaggi più toccanti quello dell’istruttrice di ginnastica artistica Roberta Falco, che ha ricordato il carattere dolce e riservato della giovane. Amici e conoscenti la descrivono come una ragazza sempre sorridente, discreta e amata da chi la conosceva.