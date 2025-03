Leonardo Pieraccioni racconta il primo incontro con Roberto Vecchioni dopo una lettera scritta a 19 anni

Leonardo Pieraccioni ha condiviso un ricordo speciale legato a Roberto Vecchioni. Dopo aver visto il cantautore ospite a "Domenica In" il 30 marzo, Pieraccioni ha raccontato su Instagram un episodio della sua giovinezza.

All'età di 19 anni, Pieraccioni trovò l'indirizzo milanese di Vecchioni su una rivista e decise di scrivergli una lettera, esprimendo il desiderio di incontrarlo. Dopo circa un mese, ricevette una telefonata inaspettata: era lo stesso Vecchioni che, avendo letto la lettera, gli disse: "Ti ho chiamato solo per dirti che Babbo Natale esiste". Questo gesto lasciò un segno profondo in Pieraccioni, rafforzando la sua ammirazione per il cantautore.

Nello stesso post, Pieraccioni ha sottolineato l'importanza che artisti come Vecchioni e Guccini hanno avuto nella sua formazione, considerandoli i suoi "vecchi poeti" capaci di smuoverlo interiormente. Ha inoltre espresso la certezza che un giorno sua figlia gli chiederà di ascoltare "Le mie ragazze" di Vecchioni durante un viaggio in macchina.

