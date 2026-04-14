Adinolfi denuncia Le Iene e Mediaset dopo lo scontro a Prato

Mario Adinolfi accusa Le Iene di campagne mirate e presenta querela dopo uno scontro con un inviato a Prato durante la sua candidatura a sindaco, sostenendo di subire servizi ripetuti dal 2016.

Mario Adinolfi ha annunciato di aver presentato una denuncia contro la trasmissione televisiva Le Iene, accusata di aver realizzato servizi nei suoi confronti in modo continuo negli ultimi dieci anni. La decisione arriva dopo un acceso confronto avvenuto l’11 aprile a Prato, davanti a un hotel dove il leader del Popolo della Famiglia stava presentando la propria candidatura a sindaco.

Durante l’incontro con l’inviato Filippo Roma, la situazione è degenerata rapidamente. Alcuni video amatoriali mostrano Adinolfi mentre afferra il giornalista per i capelli, chiedendogli più volte chiarimenti su una presunta figurante. L’episodio si è consumato in strada, sotto gli occhi di presenti e passanti.

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Adinolfi ha spiegato di essersi rivolto al commissariato per formalizzare l’azione legale, indicando tra i destinatari della querela diversi nomi legati alla produzione del programma e ai vertici di Mediaset. Secondo quanto dichiarato, i servizi trasmessi negli anni avrebbero avuto carattere diffamatorio e sarebbero stati pubblicati in coincidenza con appuntamenti elettorali.

Il leader politico ha affermato di aver sempre accettato il confronto pubblico e le critiche, ma ritiene che la frequenza e le modalità degli interventi televisivi abbiano superato il limite. Ha inoltre sottolineato che le conseguenze di questa esposizione mediatica avrebbero coinvolto anche la sua famiglia, incidendo sulla vita privata della moglie e delle figlie.