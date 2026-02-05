Corona annuncia una denuncia contro Mediaset dopo le lettere ai locali

Fabrizio Corona annuncia un’azione legale contro Mediaset dopo l’invio di lettere a locali notturni. Il suo avvocato parla di un tentativo di limitarne l’attività pubblica e professionale.

Fabrizio Corona ha deciso di rivolgersi alla magistratura contro Mediaset, ipotizzando il reato di tentata estorsione o altre fattispecie che la Procura riterrà di valutare. L’iniziativa nasce dopo l’invio, da parte dell’azienda televisiva, di comunicazioni indirizzate ad alcune discoteche.

Secondo quanto riferito dal suo legale, l’avvocato Ivano Chiesa, nelle lettere sarebbe stato segnalato ai gestori il rischio di una corresponsabilità qualora avessero ospitato Corona nei loro locali. Un passaggio che, a suo giudizio, non avrebbe alcun fondamento giuridico.

In un video diffuso su Instagram, Chiesa ha spiegato che l’unico obbligo di un esercente è garantire la sicurezza all’interno del locale. Non spetta invece al gestore impedire a un ospite di esprimersi liberamente, richiamando il principio della libertà di parola.

L’avvocato sostiene che queste iniziative possano avere l’effetto concreto di ostacolare il lavoro di Corona. Dopo i tentativi di limitarne la presenza sui social, aggiunge, ora si sarebbe passati a condizionare le sue apparizioni negli esercizi pubblici. Da qui la scelta di procedere con una denuncia formale.