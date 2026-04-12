Prato, scontro tra Adinolfi e inviato delle Iene dopo la conferenza elettorale

Mario Adinolfi aggredisce Filippo Roma a Prato dopo un confronto nato al termine della presentazione elettorale, scatenato da domande su vecchi servizi televisivi. La scena, ripresa da presenti, ha interrotto bruscamente l’evento.

Un episodio di tensione ha segnato la giornata politica a Prato sabato 11 aprile, quando Mario Adinolfi, candidato sindaco per il Popolo della Famiglia, ha avuto un acceso confronto con Filippo Roma, inviato del programma televisivo Le Iene. L’incontro è avvenuto all’esterno della struttura che aveva ospitato la presentazione del programma elettorale.

Secondo quanto ricostruito attraverso video registrati da presenti, la discussione è degenerata rapidamente. Durante il confronto, Adinolfi avrebbe afferrato l’inviato per i capelli, rivolgendogli più volte una domanda legata a precedenti servizi televisivi. La scena è durata alcuni secondi, sotto gli occhi di chi stava ancora lasciando il luogo dell’evento.

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L’episodio si è verificato subito dopo la conferenza stampa, durante la quale il candidato aveva illustrato i punti principali del suo programma e presentato la lista del movimento. Tra i nomi annunciati figura Maria Verita Boddi, 62 anni, capolista, impegnata in un percorso di cure oncologiche.

Nel corso dell’incontro, Adinolfi ha attaccato le scelte regionali su sanità e fine vita, prendendo posizione contro il Partito Democratico e proponendo una linea politica incentrata sulla famiglia. Tra le misure indicate ci sono aiuti economici per la maternità, incentivi per le coppie giovani e interventi su sicurezza e politiche sociali.

Il programma include anche progetti per la riqualificazione urbana e culturale della città. Il candidato ha chiesto ai sostenitori di mobilitarsi in vista delle elezioni comunali, rivolgendosi in particolare all’elettorato cattolico.

Il confronto con l’inviato televisivo ha però oscurato il contenuto dell’iniziativa, trasformando la giornata in un caso destinato a circolare rapidamente sui social attraverso i video diffusi online.