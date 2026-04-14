Grande Fratello Vip stasera 14 aprile tra tensioni, alleanze e nuova eliminazione

Il Grande Fratello Vip torna il 14 aprile con una nuova eliminazione dopo tensioni e alleanze segrete tra i concorrenti, mentre nella Casa emergono nuovi scontri e strategie che cambiano gli equilibri del gioco.

Nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera, martedì 14 aprile, in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi guida la diretta affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare gli ultimi sviluppi tra i concorrenti.

Dopo giorni segnati da discussioni accese, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe hanno stretto un accordo riservato per contrastare gli altri partecipanti. Nel corso della serata, il resto del gruppo verrà messo al corrente di questo patto, con possibili conseguenze sugli equilibri interni.

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Non si placano le tensioni tra Paola Caruso e Antonella Elia. Il confronto acceso nato nei giorni scorsi ha riportato a galla vecchi dissapori e questa sera le due protagoniste si ritroveranno faccia a faccia per chiarire definitivamente la situazione.

Spazio anche al televoto che decreterà una nuova uscita. Il pubblico è chiamato a scegliere chi dovrà lasciare la Casa tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Blu Barbara Prezia. Uno di loro abbandonerà il gioco al termine della puntata.