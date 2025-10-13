Grande Fratello 2025: stasera 13 ottobre tra tensioni, la storia di Rasha e la prima eliminazione

Stasera, lunedì 13 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura. In studio, come opinionisti, saranno presenti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, pronti a commentare le dinamiche della Casa più seguita d’Italia.

La tensione è altissima dopo il duro scontro avvenuto sabato tra Omer e Jonas, due concorrenti dal carattere forte che hanno acceso il clima tra i coinquilini. Un confronto che promette di essere al centro del dibattito in diretta, con nuovi sviluppi e reazioni a sorpresa.

Durante la serata, ampio spazio sarà dedicato alla storia di Rasha, la giovane concorrente di origini palestinesi che, nonostante il recente ingresso nella Casa, ha già conquistato tutti con la sua sensibilità e il suo percorso personale. Il pubblico conoscerà meglio il suo passato e le motivazioni che l’hanno spinta a partecipare al programma.

Grande attesa anche per la prima eliminazione della stagione. In nomination ci sono Giulio, Matteo e Omer, tre protagonisti molto diversi tra loro ma tutti al centro dell’attenzione nelle ultime settimane. Solo il televoto decreterà chi dovrà abbandonare la Casa.

Nel corso della puntata, il Grande Fratello proporrà inoltre una sfida inedita: le “casalinghe” e i “casalinghi” saranno chiamati a prendere una decisione difficile di fronte a una proposta provocatoria che metterà alla prova il loro spirito di gruppo e le alleanze nate finora.