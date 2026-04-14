Ordina per errore la bistecca più cara a New York e piange per le risate

Sierra ordina per errore la bistecca più costosa a New York dopo una prenotazione sbagliata della madre e una serata improvvisata. Arrivata a ristorante quasi a chiusura, sceglie senza guardare il prezzo e scopre solo dopo quanto ha speso.

Una serata nata per caso si è trasformata in un episodio indimenticabile per Sierra e tre sue amiche, in viaggio a New York. Tutto parte da una prenotazione sbagliata: la madre della ragazza aveva fissato un tavolo per San Valentino, ma con un giorno di anticipo. Da lì la decisione improvvisa di approfittarne e uscire comunque.

Dopo una tappa in discoteca, il gruppo arriva al Del Frisco's Double Eagle Steakhouse poco prima della chiusura della cucina. Sono quasi le 23 quando si siedono e il cameriere li avvisa che restano solo pochi minuti per ordinare. L’entusiasmo è alto, anche perché è la loro prima volta in quel locale.

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Senza sfogliare il menù e ricordando una conversazione avuta con il patrigno, Sierra decide in pochi secondi e chiede una bistecca tomahawk. Il cameriere prende l’ordine senza battere ciglio e descrive il piatto, mentre al tavolo nessuno si rende conto del prezzo.

La sorpresa arriva subito dopo, quando una delle amiche recupera un menù da un altro tavolo e legge il costo della portata. La bistecca tomahawk è la più cara dell’intera lista. A quel punto Sierra reagisce d’istinto e scoppia a ridere fino alle lacrime.

Nonostante lo shock iniziale, il giudizio sul piatto è netto: la carne era eccellente, tra le migliori mai assaggiate dalla giovane. L’episodio, raccontato in un video pubblicato su TikTok, ha iniziato a circolare rapidamente online, raggiungendo anche persone del suo passato.

Col senno di poi, Sierra non cambierebbe nulla di quella serata. Tra l’imprevisto e la scoperta del conto, resta il ricordo di un’esperienza fuori programma e di una cena che difficilmente dimenticherà.