Rihanna mostra il lato b per errore alla sfilata di A$AP Rocky a New York

Rihanna protagonista involontaria a New York durante la sfilata di A$AP Rocky: un dettaglio del look si apre troppo e rivela il lato B, subito coperto con un gesto rapido.

Rihanna è arrivata a New York per sostenere il compagno A$AP Rocky, impegnato con la sua sfilata AWGE, ma a catturare l’attenzione è stato soprattutto un imprevisto legato al suo outfit.

La cantante si è presentata con un look total black per l’evento serale, scegliendo una giacca in pelle dal taglio particolare. Proprio quel capo, però, si è aperto più del previsto mentre camminava, lasciando intravedere il lato B.

La parte posteriore della giacca, caratterizzata da uno spacco piuttosto alto, ha ceduto per qualche istante, mostrando più del dovuto. Rihanna si è accorta subito della situazione e ha sistemato rapidamente il capo, evitando che l’incidente proseguisse.

Nonostante il piccolo incidente di stile, l’artista ha mantenuto il suo consueto aplomb, confermando ancora una volta la sua immagine impeccabile. Episodi simili non sono nuovi: nelle ultime settimane si era già fatta notare tra Parigi e uscite quotidiane per look audaci e sempre sotto i riflettori.