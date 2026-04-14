Iginio Massari chiude il pop-up store di Treviso dopo sei mesi
Iginio Massari chiude il negozio temporaneo di Treviso perché il progetto era nato con una durata limitata. Dopo sei mesi di attività in centro città, il punto vendita saluta clienti e collaboratori.
Il punto vendita firmato Iginio Massari a Treviso ha concluso la propria attività dopo poco più di sei mesi. Aperto il 3 ottobre in via Palestro come negozio temporaneo, il progetto è arrivato alla fine del percorso stabilito fin dall’inizio.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Camelia Bakery, era stata pensata come un’esperienza a tempo, con l’obiettivo di portare in città una proposta di alta pasticceria senza carattere permanente.
Leggi anche: Chi è Iginio Massari: il maestro della pasticceria italiana si racconta a Verissimo
Durante il periodo di apertura, il negozio ha offerto una selezione ampia di prodotti, tra cui macarons, ganache, praline, dragées, oltre a torte da forno, plumcake, biscotti, gelatine alla frutta e creme spalmabili.
La titolare di Camelia Bakery, Linda Maria Botter, ha parlato di un progetto vissuto con coinvolgimento, definendolo un’occasione di crescita personale e professionale. L’iniziativa ha permesso di affiancare al panorama locale un marchio riconosciuto della pasticceria italiana.
Un ruolo centrale è stato svolto anche dal personale del negozio, che ha accompagnato l’attività quotidiana fino alla chiusura. L’esperienza si chiude quindi come programmato, lasciando spazio ai prossimi sviluppi dei protagonisti coinvolti.