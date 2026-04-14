Iginio Massari chiude il pop-up store di Treviso dopo sei mesi

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Iginio Massari chiude il negozio temporaneo di Treviso perché il progetto era nato con una durata limitata. Dopo sei mesi di attività in centro città, il punto vendita saluta clienti e collaboratori.

Iginio Massari chiude il pop-up store di Treviso dopo sei mesi