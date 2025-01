Treviso, bambina di 18 mesi muore dopo malore: aperta inchiesta della Procura

Una bambina di 18 mesi, di origini nigeriane e residente a Montebelluna (Treviso), è deceduta nella notte all'ospedale di Padova dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco il 30 dicembre. La madre, accortasi che la piccola non respirava più nella culla, ha allertato i soccorsi alle 7:45 del mattino. Gli operatori del Suem 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica, sono riusciti a rianimare la bambina e hanno disposto il trasferimento in elicottero al reparto di terapia intensiva pediatrica di Padova.

La Procura di Treviso ha aperto un'inchiesta per determinare le cause del decesso. La bambina, la più piccola di tre figli, era nata prematura, e non si esclude che il malore possa essere collegato a condizioni di salute preesistenti. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire l'accaduto e valutare eventuali responsabilità.

Il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, ha espresso profondo cordoglio per la tragedia che ha colpito la comunità locale. La famiglia della piccola è ora in attesa dei risultati delle indagini per comprendere le circostanze che hanno portato alla sua morte.

