Chi è Iginio Massari: il maestro della pasticceria italiana si racconta a Verissimo

Iginio Massari è ospite del programma televisivo "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Nato a Brescia il 29 agosto 1942, Massari ha scoperto la passione per la cucina fin dall'infanzia, influenzato dalla madre cuoca e dal padre direttore di mensa. A 16 anni, ha iniziato a lavorare in un panificio nel centro di Brescia, per poi trasferirsi in Svizzera nei cantoni francesi, dove ha acquisito esperienza in pasticceria e cioccolateria sotto la guida del maestro Claude Gerber.

Tornato in Italia, la sua carriera ha subito un'interruzione a causa di un grave incidente motociclistico che lo ha costretto a un lungo periodo di immobilità. Nel 1968, ha sposato Maria Damiani, conosciuta mentre lavorava nel laboratorio della storica pasticceria Camera di Brescia.

Successivamente, Massari ha lavorato per Bauli, consolidando le proprie conoscenze in paste lievitate. È stato responsabile e capopasticcere dei Fratelli Cervi e dirigente tecnico nel settore artigianale e industriale della STAR dal 1969 al 1971. Nello stesso anno, su suggerimento della moglie, ha aperto la Pasticceria Veneto, che si è classificata prima nella guida del Gambero Rosso dal 2011 al 2016.

Nel 2015, in occasione dell'Expo di Milano, Massari ha realizzato una rivisitazione del classico panettone milanese, conciliando tradizione e innovazione. È diventato noto al grande pubblico partecipando come giudice e ospite fisso a "MasterChef Italia" dalla seconda edizione. Dal 2017, è protagonista del programma "Iginio Massari - The Sweetman", dove i concorrenti si cimentano nella creazione del loro dolce migliore. Nel 2018, ha aperto a Milano la sua seconda pasticceria, ottenendo un immediato successo.

Massari è padre di due figli, Debora e Nicola, che lavorano con lui nell'attività di famiglia. Durante l'intervista a "Verissimo", ha condiviso aneddoti sulla sua carriera e sulla vita personale, offrendo al pubblico uno sguardo più intimo sulla sua figura.

