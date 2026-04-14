Caressa replica a Cassano e richiama Adani sul ruolo pubblico

Fabio Caressa replica ad Antonio Cassano dopo le accuse lanciate nel podcast e lo definisce “poraccio”, criticando anche Lele Adani per il ruolo nel programma e il legame con il servizio pubblico.

Fabio Caressa rompe il silenzio e risponde alle parole di Antonio Cassano, che nel podcast Viva El Futbol aveva attaccato duramente diversi volti del giornalismo sportivo. Il telecronista di Sky sceglie una linea netta e liquida le accuse con una metafora: ignorare chi insulta da lontano, limitandosi a tirare dritto.

Le dichiarazioni dell’ex attaccante, già protagonista con Milan e Inter, erano state particolarmente dure. Cassano aveva accusato Caressa e altri colleghi, tra cui Beppe Bergomi, Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, di influenzare il dibattito calcistico e di spingere per l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina della Nazionale.

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Nel video pubblicato sul suo canale YouTube, Caressa non entra nel merito delle singole accuse ma ridimensiona l’intervento di Cassano, descrivendolo come uno sfogo privo di senso. Il giornalista sottolinea come non valga la pena confrontarsi con chi utilizza toni offensivi e disordinati.

Più articolato il passaggio dedicato a Lele Adani, tra i fondatori del podcast e opinionista Rai. Caressa richiama il tema della responsabilità pubblica, spiegando che chi lavora per aziende e media di primo piano rappresenta inevitabilmente anche il marchio per cui opera.

Secondo il telecronista, la presenza costante in contesti dove volano insulti e attacchi personali pone un problema di coerenza con i valori del servizio pubblico. Caressa invita a riflettere sul fatto che non basta cambiare contesto o piattaforma per separare completamente l’immagine personale da quella professionale.

Nel suo intervento, Caressa precisa di non voler impartire lezioni ma ribadisce che ogni figura pubblica porta con sé il peso del brand che rappresenta, indipendentemente dal luogo in cui interviene o dal format a cui partecipa.