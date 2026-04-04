Zazzaroni attacca Cassano e replica alle critiche dell'ex calciatore

Ivan Zazzaroni attacca Antonio Cassano dopo ripetute critiche ricevute sui social, accusandolo di offese e provocazioni continue. Il direttore del Corriere dello Sport replica con un lungo messaggio pubblico dai toni duri.

Ivan Zazzaroni risponde ad Antonio Cassano dopo settimane di frecciate e commenti pungenti legati al mondo del calcio. Il direttore del Corriere dello Sport ha scelto Instagram per mettere fine alla disputa, pubblicando un intervento diretto e senza filtri rivolto all’ex attaccante.

Zazzaroni contesta soprattutto il tono utilizzato da Cassano, invitandolo a esprimere opinioni senza ricorrere agli insulti. Il giornalista spiega di aver tollerato a lungo le provocazioni, ma di essere arrivato al limite, tanto da decidere di non contattarlo più, precisando di aver bloccato il suo numero tra migliaia di contatti.

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Nel suo intervento, il direttore critica anche l’atteggiamento pubblico di Antonio Cassano, accusandolo di mostrarsi arrogante e sopra le righe, sia in passato da calciatore sia oggi nel ruolo di opinionista. Secondo Zazzaroni, l’ex giocatore avrebbe sprecato il proprio talento e continuerebbe a comportarsi allo stesso modo anche davanti alle telecamere.

Il giornalista sottolinea come, a suo giudizio, chi raggiunge certi livelli dovrebbe mantenere rispetto e misura, caratteristiche che non riconosce in Cassano. Nel messaggio emergono anche critiche alla sua esposizione mediatica, descritta come eccessiva e autoreferenziale.

Zazzaroni prosegue con toni ancora più duri, sostenendo che l’ex attaccante cerchi continuamente visibilità attraverso provocazioni e giudizi netti, senza costruire un vero confronto. Lo accusa inoltre di riproporre sempre lo stesso schema comunicativo, fatto di attacchi personali e dichiarazioni sopra le righe.

Nel finale del messaggio, il direttore chiude ogni possibilità di dialogo, lasciando intendere che tra i due non ci siano più margini di confronto. Il riferimento è a un rapporto ormai logoro, segnato da divergenze che si trascinano nel tempo e che, secondo Zazzaroni, non hanno più motivo di essere approfondite.