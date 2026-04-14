Giulia Michelini a Belve tra ayahuasca, ansia e vita privata

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Giulia Michelini racconta a Belve l’esperienza con l’ayahuasca e i suoi effetti legati all’ansia. L’attrice rivela episodi personali e il ruolo decisivo del figlio nato quando aveva 19 anni.

Giulia Michelini a Belve tra ayahuasca, ansia e vita privata