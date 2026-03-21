Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio su accuse e vita privata con Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli torna a parlare delle accuse infondate e della sua vita privata, spiegando di aver scelto il silenzio per difendersi e raccontando il rapporto con Giulia Salemi e i figli, tra distanza e nuove responsabilità.

Pierpaolo Pretelli è tornato in tv per raccontarsi, affrontando senza giri di parole un periodo difficile segnato da accuse rivelatesi false. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha spiegato di aver scelto di non replicare pubblicamente, affidandosi al tempo e alla propria serenità.

«Qualcuno ha provato a gettare fango su di me, ma era tutto infondato», ha detto. «Quando sai chi sei davvero, il silenzio diventa la risposta più forte». Accanto a lui, ha sottolineato, la famiglia non ha mai smesso di sostenerlo, rendendo più semplice affrontare quel momento.

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Spazio poi alla relazione con Giulia Salemi, al centro di voci di crisi negli ultimi mesi. Pretelli ha smentito le indiscrezioni, spiegando che l’assenza di contenuti condivisi sui social non riflette la realtà della coppia.

«Non siamo in crisi, semplicemente abbiamo deciso di proteggerci di più», ha chiarito. Una scelta legata anche alla forte esposizione mediatica, visto che la loro storia è nata davanti alle telecamere. «Non vogliamo diventare dipendenti dai social», ha aggiunto.

La relazione, ha ammesso, attraversa anche momenti complicati. «Ci sono alti e bassi, come in tutte le coppie. Io sono più chiuso e a volte questo crea incomprensioni». L’arrivo del figlio Kian ha cambiato gli equilibri, portando gioia ma anche nuove sfide quotidiane.

Parlando della paternità, Pretelli ha raccontato con entusiasmo il legame con i suoi figli. «Essere papà è una fortuna», ha detto, descrivendosi come molto presente e attento, tanto da essere soprannominato “mammo”.

Il piccolo Kian ha portato nuova energia in casa, anche se, come spesso accade, le notti non sono sempre tranquille. «Tutto ruota intorno a lui», ha raccontato, aggiungendo con orgoglio che la prima parola pronunciata dal bambino è stata “papà”.

Più delicato il rapporto con il figlio maggiore, Leonardo, che vive negli Stati Uniti con la madre Ariadna Romero. La distanza pesa: «Mi fa stare male, ma so che è in buone mani», ha spiegato.

Con l’ex compagna, dopo un periodo iniziale difficile, il rapporto è cambiato. «Oggi c’è più dialogo e serenità, soprattutto per il bene di nostro figlio». Pretelli ha raccontato di aver conosciuto anche il nuovo compagno di Ariadna, descrivendo la situazione come una famiglia allargata.