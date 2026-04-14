Moya Brennan morta a 73 anni, addio alla voce dei Clannad

Moya Brennan è morta a 73 anni nella sua casa in Donegal dopo una lunga carriera nella musica celtica. La cantante dei Clannad si è spenta il 13 aprile circondata dalla famiglia, lasciando un’eredità che ha segnato la tradizione irlandese.

Moya Brennan, tra le figure più riconoscibili della musica irlandese contemporanea, è morta lunedì 13 aprile nella sua abitazione di Gaoth Dobhair, nella contea di Donegal. Aveva 73 anni. La famiglia ha reso noto che l’artista si è spenta serenamente, assistita dai suoi cari.

Nata il 4 agosto 1952 con il nome di Máire Philomena Ní Bhraonáin, era la maggiore di una famiglia profondamente legata alla musica. Tra i suoi fratelli anche Enya, diventata negli anni una delle interpreti più note a livello internazionale. Le due hanno condiviso i primi passi artistici all’interno dello stesso progetto familiare.

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Negli anni Settanta Brennan fondò insieme ai fratelli Ciarán e Pól il gruppo Clannad, che iniziò a esibirsi nel pub di famiglia, il Leo’s Tavern. La svolta arrivò nel 1973 con la vittoria al Letterkenny Folk Festival, momento che aprì le porte a una carriera oltre i confini irlandesi.

Con i Clannad incise 17 album e contribuì a diffondere un sound capace di unire la tradizione gaelica a elementi contemporanei. Tra i brani più conosciuti figura “Theme from Harry’s Game”, mentre il gruppo firmò anche colonne sonore di successo, come quella della serie televisiva “Robin of Sherwood”. Nel corso degli anni arrivarono riconoscimenti come Grammy, Bafta e Ivor Novello Award.

Parallelamente all’attività con la band, avviò una carriera solista a partire dal 1992 con l’album “Máire”. Tra i lavori più apprezzati “Whisper to the Wild Water”, pubblicato nel 1999 e candidato ai Grammy nel 2001. Nel complesso, la sua produzione discografica ha raggiunto 25 album e oltre 20 milioni di copie vendute.

La sua voce è stata utilizzata anche per il cinema, con brani come “Tell Me Now (What You See)” per il film “Re Artù” e “I Will Find You” per “L’ultimo dei Mohicani”. Nel corso della carriera ha collaborato con artisti internazionali come Bono, Robert Plant e Van Morrison.

Dal 2002 aveva scelto di utilizzare stabilmente il nome Moya Brennan, più vicino alla pronuncia gaelica. Nel 2023 i Clannad si erano congedati dal pubblico con un concerto finale a Dublino, a cinquant’anni dal loro debutto discografico.