Maxi Shield morta a 51 anni, addio alla star di Drag Race Down Under

Maxi Shield è morta a 51 anni dopo una malattia, probabilmente legata al tumore alla gola annunciato mesi fa. L’artista australiana, amata dal pubblico di Drag Race Down Under, si era distinta per ironia e presenza scenica.

Maxi Shield, performer drag australiana diventata nota grazie a RuPaul’s Drag Race Down Under, è morta all’età di 51 anni. A darne notizia è stata Vanity, collega e amica, con un messaggio pubblicato sui social.

Nel ricordo condiviso online, Vanity ha parlato di una perdita che colpisce tutta la comunità artistica. Ha descritto Maxi come un’icona capace di portare leggerezza, risate e momenti indimenticabili sul palco e fuori.

Non sono stati diffusi dettagli precisi sulla data della morte né sulle cause. Tuttavia, lo scorso autunno Maxi, all’anagrafe Kristopher Elliot, aveva raccontato pubblicamente di aver ricevuto una diagnosi di tumore alla gola.

Il grande pubblico l’aveva conosciuta nel 2021, durante la prima stagione del talent dedicato al mondo drag. In quell’edizione si era classificata sesta, conquistando però il favore degli spettatori grazie al suo stile diretto e alla personalità brillante.