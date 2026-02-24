Francine Beppu morta a 43 anni, addio alla protagonista di The Real L Word

Francine Beppu è morta a 43 anni nella sua casa di Honolulu per cause non rese note. Volto noto del reality The Real L Word, era seguita per la sua vita privata e le relazioni raccontate nello show.

Francine Beppu, tra i volti del reality di Showtime The Real L Word, è morta a 43 anni. La scomparsa è avvenuta il 17 febbraio nella sua abitazione di Honolulu. La causa del decesso non è stata resa pubblica.

A comunicarlo è stato un portavoce della famiglia, che ha diffuso anche una breve dichiarazione. I familiari hanno ringraziato per l’affetto ricevuto, chiedendo allo stesso tempo rispetto e riservatezza durante il lutto. Un evento per ricordarla sarà organizzato nelle prossime settimane.

Beppu era diventata conosciuta grazie alla partecipazione al programma che raccontava la quotidianità e le relazioni di un gruppo di donne LGBTQ+ a Los Angeles. Il suo percorso nello show l’aveva resa una presenza seguita dal pubblico.