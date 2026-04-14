Roma, incendio nel campo rom di via dei Gordiani dopo una lite tra famiglie

Notte di tensione a Roma, incendio scoppiato dopo una lite tra famiglie in un campo rom di via dei Gordiani. Tre baracche distrutte e oltre cento persone costrette a lasciare le proprie abitazioni nel caos generale.

Momenti di paura nella notte nel campo rom di via dei Gordiani, a Roma, dove una violenta lite tra nuclei familiari ha innescato un incendio che ha devastato alcune abitazioni di fortuna. Le fiamme hanno avvolto rapidamente tre baracche, identificate con i numeri 7, 12 e 13, costringendo numerosi residenti a uscire in fretta per mettersi in salvo.

Secondo quanto ricostruito, quattro persone ritenute responsabili del rogo hanno tentato di allontanarsi a bordo di un’auto. Durante la fuga hanno travolto una donna e urtato anche un agente intervenuto sul posto, creando ulteriore tensione tra gli abitanti del campo che, nel frattempo, si erano radunati attorno alla scena.

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I presunti autori sono stati circondati e aggrediti da alcuni presenti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia di Stato, affiancati dalla Polizia Locale, sono riusciti a bloccarli e a riportare la situazione sotto controllo, mentre le fiamme venivano contenute e l’area messa in sicurezza.

In totale sono state evacuate circa cento persone per consentire le operazioni di spegnimento e prevenire rischi maggiori. Non si registrano feriti gravi, ma la donna investita durante la fuga è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Casilino per accertamenti.

I quattro fermati dovranno rispondere di incendio doloso e lesioni, anche nei confronti degli operatori intervenuti e dei passanti presenti al momento dei fatti. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità dell’accaduto.