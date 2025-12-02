Roma, 18enne fugge seminudo dal campo rom: legato e terrorizzato chiede aiuto ai vigili

Scalzo, spaventato e seminudo, con mani e piedi stretti da fascette da elettricista. Così un ragazzo di circa 18 anni è stato trovato alle quattro del mattino in via Salviati, nell’area est di Roma.

Il giovane, che continuava a saltellare nel tentativo di allontanarsi dal campo rom, ha cercato immediatamente l’attenzione delle pattuglie della polizia locale sopraggiunte in zona. Agli agenti ha rivolto una richiesta di aiuto, raccontando di essere in grave pericolo.

Secondo la prima ricostruzione, il ragazzo – lui stesso di origine rom ma residente con la famiglia in una casa popolare assegnata – avrebbe riferito di essere stato sequestrato da alcuni abitanti del campo, che avrebbero avuto l’intenzione di ucciderlo.

Sulla vicenda, ancora da chiarire in molti aspetti, sono in corso accertamenti da parte della Direzione Sicurezza Urbana. Le indagini includono anche la verifica delle immagini delle telecamere presenti vicino agli uffici della Questura di Roma, che potrebbero aver ripreso momenti utili alla ricostruzione dei fatti.