Cadavere carbonizzato dopo un incendio a Vinci, indagini su una lite tra madre e figlio

Un corpo irriconoscibile trovato dopo un incendio in una legnaia a Vinci apre un’indagine complessa. Poco prima, una donna sarebbe stata aggredita davanti casa. Gli investigatori valutano un possibile collegamento tra i due episodi.

Nella tarda serata di giovedì 22 gennaio, un incendio scoppiato in una legnaia lungo via di Faltognano, nel territorio comunale di Vinci, ha portato al ritrovamento di un corpo completamente carbonizzato. A intervenire inizialmente sono stati i vigili del fuoco, chiamati per spegnere le fiamme che avevano avvolto la struttura.

Una volta messo in sicurezza l’area, i pompieri hanno individuato alla base della legnaia il cadavere di una persona, in condizioni tali da non consentire al momento alcun riconoscimento. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Empoli insieme al nucleo investigativo di Firenze per effettuare i rilievi.

Gli inquirenti mantengono aperte tutte le ipotesi: tra le piste esaminate rientrano sia un evento accidentale sia un possibile atto volontario. Saranno gli accertamenti tecnici e l’esame autoptico a stabilire le cause della morte e a chiarire l’origine dell’incendio.

L’attività investigativa si concentra però anche su un altro episodio avvenuto a breve distanza dal luogo del rogo. Davanti all’ingresso dell’abitazione confinante con la legnaia, pochi minuti prima del ritrovamento del corpo, una donna, proprietaria dell’immobile, sarebbe stata vittima di una violenta aggressione.

Secondo una prima ricostruzione, l’autore dell’attacco sarebbe un giovane, probabilmente il figlio della donna, che l’avrebbe colpita con un martello al termine di una lite. I carabinieri stanno verificando se i due fatti siano collegati e stanno ricostruendo con precisione la sequenza degli eventi.

L’intera area è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori verifiche e le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.