Neonata lasciata in auto al sole a Siniscola, salvata dai carabinieri e denunciati i genitori

Una bambina di 6 mesi è stata lasciata in auto sotto il sole a Siniscola mentre i genitori facevano la spesa causando un intervento urgente dei soccorsi. I passanti hanno dato l’allarme vedendo la piccola in difficoltà nel parcheggio.

Nel pomeriggio di sabato 11 aprile, a Siniscola, in provincia di Nuoro, una bambina di appena sei mesi è stata trovata da sola all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole. I genitori si erano allontanati per fare acquisti in un supermercato vicino, lasciando la piccola nell’abitacolo.

A notare la situazione sono stati alcuni passanti che, attraversando il parcheggio del centro commerciale, hanno visto la neonata in evidente difficoltà a causa del caldo. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme al personale sanitario del 118.

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I soccorritori hanno prestato le prime cure alla bambina, che era ancora cosciente ma provata dalle alte temperature. Nel frattempo i militari hanno individuato i genitori all’interno del supermercato. Si tratta di una coppia di turisti di origine ceca, rimasta lontana dall’auto per circa venti minuti.

La piccola non ha riportato conseguenze gravi, ma per i genitori è scattata la denuncia per abbandono di minore. L’intervento rapido ha evitato che la situazione potesse degenerare in un esito ben più grave.