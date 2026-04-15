Siniscola, neonata lasciata in auto sotto il sole salvata da una bambina

A Siniscola una neonata è stata lasciata in auto sotto il sole mentre i genitori facevano la spesa, rischiando un colpo di calore. A salvarla è stata una bambina che ha aperto la portiera permettendo i soccorsi immediati.

Una bambina di appena sei mesi è rimasta chiusa in un’auto parcheggiata sotto il sole mentre i genitori si erano allontanati per fare acquisti in un supermercato di Siniscola, nel Nuorese. La piccola, seduta sul sedile posteriore, è stata notata da alcuni passanti che hanno subito capito la gravità della situazione.

Con il caldo in aumento e l’abitacolo sempre più rovente, una bambina presente sul posto ha agito senza esitazione. Approfittando di un finestrino lasciato leggermente aperto, è riuscita a infilare il braccio e sbloccare la portiera dall’interno, consentendo di mettere in salvo la neonata e di chiamare i soccorsi.

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Il personale del 118 è intervenuto rapidamente per verificare le condizioni della piccola, mentre la scena ha attirato numerose persone presenti nell’area commerciale. Poco dopo sono rientrati anche i genitori, una coppia di turisti stranieri in vacanza tra Ogliastra e Nuorese, trovandosi di fronte alla reazione indignata dei presenti.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno identificato i due adulti e proceduto con la denuncia per abbandono di minore. L’intervento delle forze dell’ordine ha riportato la calma tra i presenti.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Gianluigi Farris, che ha espresso preoccupazione per quanto accaduto e riconoscenza verso chi è intervenuto. Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento alla comunità e in particolare alla bambina che, con il suo gesto, ha evitato conseguenze ben più gravi.