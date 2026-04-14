Medico del lavoro arrestato a Trento per presunti abusi durante le visite

Un medico del lavoro è stato arrestato a Trento dopo una denuncia per abusi durante una visita, segnalata da una paziente che ha raccontato contatti fisici non giustificati. Le successive testimonianze hanno rafforzato il quadro.

L’indagine è partita dalla denuncia di una donna che ha riferito di essere stata toccata in modo inappropriato durante una visita di controllo. Il caso riguarda un medico del lavoro attivo nel territorio di Trento, ora sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dopo il primo esposto, i carabinieri del Nas hanno avviato accertamenti ascoltando altre pazienti che avevano avuto contatti con il professionista. Le testimonianze raccolte nel corso delle indagini hanno descritto episodi simili, con modalità ritenute compatibili tra loro.

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Gli elementi acquisiti sono stati trasmessi alla Procura, che ha coordinato le verifiche e disposto ulteriori audizioni. Il quadro emerso ha portato il giudice a firmare un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del medico, ritenendo sussistenti i presupposti per limitare la sua libertà personale.

Secondo quanto ricostruito, gli episodi contestati sarebbero avvenuti durante visite professionali, in un contesto che avrebbe dovuto garantire sicurezza e tutela alle pazienti. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.