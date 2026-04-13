Bambino chiuso in un furgone per un anno, arrestato il padre in Francia

In Francia un padre ha rinchiuso il figlio di 9 anni in un furgone per oltre un anno sostenendo di volerlo proteggere. Il bambino è stato trovato nudo e denutrito dopo la segnalazione di un passante.

Un bambino di 9 anni è stato trovato in condizioni drammatiche all’interno di un furgone a Hagenbach, nell’Alto Reno. A dare l’allarme è stato un passante che ha sentito dei lamenti provenire dal veicolo parcheggiato. Quando i soccorritori sono intervenuti, hanno scoperto il piccolo nudo, visibilmente denutrito e circondato da rifiuti.

Secondo quanto emerso, il minore viveva da oltre un anno in quello spazio ristretto, trasformato in una sorta di abitazione improvvisata. Le condizioni igieniche erano gravissime: il bambino era costretto a urinare in bottiglie di plastica e a usare sacchetti per i bisogni, senza alcuna assistenza adeguata.

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Durante i primi accertamenti, il piccolo ha raccontato agli investigatori che il padre non lo voleva più in casa e per questo lo aveva confinato nel furgone. Una versione che ha subito fatto emergere un quadro di isolamento prolungato e totale abbandono.

L’uomo, 43 anni, è stato fermato insieme alla compagna. Nel corso dell’interrogatorio ha ammesso di aver rinchiuso il figlio nel novembre 2024, sostenendo però di averlo fatto per proteggerlo dalla donna, che avrebbe insistito per un ricovero del bambino.

Le autorità stanno ora ricostruendo nel dettaglio la vicenda per chiarire le responsabilità e verificare quanto accaduto durante i mesi di segregazione.