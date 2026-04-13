Chi era Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie travolta da un albero caduto per il vento

Alicia Amoruso è morta a 12 anni a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero abbattuto dal vento mentre tornava da scuola. La ragazza, appassionata di pallavolo, stava rientrando a casa quando è avvenuta la tragedia.

La Procura di Trani ha avviato un’indagine per omicidio colposo sulla morte di Alicia Amoruso, la dodicenne deceduta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero sradicato dal maltempo. Al momento il fascicolo è aperto contro ignoti e servirà a chiarire eventuali responsabilità legate alla manutenzione o alla sicurezza dell’area.

La tragedia si è consumata tra via Cosmai e via Veneziano, dove la giovane stava passando da sola mentre rientrava a casa dopo la scuola. Il forte vento ha provocato la caduta improvvisa dell’albero, che l’ha travolta senza lasciarle scampo.

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Alicia aveva compiuto 12 anni lo scorso settembre e frequentava la scuola in città. Nel tempo libero si dedicava con entusiasmo alla pallavolo, giocando nella società Asd Sportilia Volley Bisceglie, dove era conosciuta e benvoluta.

I soccorritori del 118 sono arrivati rapidamente sul posto e hanno trovato la ragazza incastrata sotto il tronco e i rami. Dopo il recupero, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie, ma i medici non hanno potuto fare nulla a causa dei gravi traumi da schiacciamento.

La magistratura ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane per accertare con precisione le cause del decesso e fornire elementi utili all’inchiesta in corso.