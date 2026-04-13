Bisceglie, 12enne muore schiacciata da un albero caduto per il vento forte

Alicia Amoruso, 12 anni, è morta a Bisceglie dopo essere stata travolta da un albero caduto per il vento forte. La giovane è rimasta schiacciata in strada e i soccorsi non sono riusciti a salvarla durante il trasporto in ospedale.

Una raffica improvvisa ha provocato il crollo di un albero lungo via Sergio Cosmai, a Bisceglie, nel nord Barese. A perdere la vita è stata Alicia Amoruso, una ragazza di 12 anni che in quel momento si trovava all’aperto ed è stata colpita in pieno.

All’arrivo dei sanitari del 118, la giovane era già incastrata sotto il tronco. I soccorritori hanno tentato di rianimarla e l’hanno caricata in ambulanza per trasferirla al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, ma le sue condizioni erano gravissime.

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Il decesso è avvenuto durante il tragitto verso la struttura sanitaria. I medici hanno accertato un politrauma da schiacciamento, incompatibile con la sopravvivenza. La tragedia è legata alle condizioni meteo avverse che nelle stesse ore hanno interessato la zona con forti raffiche di vento.