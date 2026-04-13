Bisceglie, 12enne muore schiacciata da un albero caduto per il vento forte

Alessia Mogavero | 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alicia Amoruso, 12 anni, è morta a Bisceglie dopo essere stata travolta da un albero caduto per il vento forte. La giovane è rimasta schiacciata in strada e i soccorsi non sono riusciti a salvarla durante il trasporto in ospedale.

Bisceglie
Bisceglie, 12enne muore schiacciata da un albero caduto per il vento forte

Una raffica improvvisa ha provocato il crollo di un albero lungo via Sergio Cosmai, a Bisceglie, nel nord Barese. A perdere la vita è stata Alicia Amoruso, una ragazza di 12 anni che in quel momento si trovava all’aperto ed è stata colpita in pieno.

All’arrivo dei sanitari del 118, la giovane era già incastrata sotto il tronco. I soccorritori hanno tentato di rianimarla e l’hanno caricata in ambulanza per trasferirla al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, ma le sue condizioni erano gravissime.

Leggi anche: Chi era Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie travolta da un albero caduto per il vento

Il decesso è avvenuto durante il tragitto verso la struttura sanitaria. I medici hanno accertato un politrauma da schiacciamento, incompatibile con la sopravvivenza. La tragedia è legata alle condizioni meteo avverse che nelle stesse ore hanno interessato la zona con forti raffiche di vento.