Polistena in lutto per Chiara Mammola morta a 5 anni travolta da un trattore guidato dal padre

Chiara Mammola è morta a 5 anni dopo essere stata investita da un trattore guidato dal padre nei campi di famiglia a Polistena. L’incidente è ancora da chiarire mentre la città si prepara ai funerali e al lutto cittadino.

La comunità di Polistena, nel Reggino, si ferma oggi per dare l’ultimo saluto a Chiara Mammola, la bambina di cinque anni morta dopo un tragico incidente avvenuto nei terreni di famiglia. La piccola è stata investita da un trattore condotto dal padre, una dinamica che ha sconvolto l’intero paese.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti. Gli investigatori stanno cercando di stabilire se la bambina sia caduta dal mezzo mentre era in movimento oppure se sia scesa durante una manovra, finendo poi sotto il trattore. Ogni ipotesi resta aperta mentre proseguono i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto.

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Nel giorno dei funerali, fissati per le ore 16 nella Chiesa Matrice del Duomo, la città si stringe attorno ai genitori, provati da una perdita improvvisa e devastante. La cerimonia sarà officiata da don Pino De Masi, punto di riferimento per la comunità locale.

Il sindaco Michele Tripodi ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata, disponendo bandiere a mezz’asta e invitando i commercianti a sospendere le attività durante le esequie. L’amministrazione ha chiesto ai cittadini di partecipare con discrezione e rispetto al momento di raccoglimento collettivo.