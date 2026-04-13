Nicole Kidman verso una nuova vita da doula della morte dopo il lutto familiare

Nicole Kidman vuole diventare doula della morte dopo la perdita della madre nel 2024, una scelta nata durante gli ultimi giorni della donna, quando l’attrice ha avvertito il bisogno di un supporto esterno per accompagnarla.

Nicole Kidman sta valutando un cambiamento significativo nel suo percorso professionale. L’attrice australiana ha raccontato di essersi avvicinata alla figura della doula della morte, iniziando una formazione specifica dopo la scomparsa della madre avvenuta nel 2024.

L’idea è nata durante gli ultimi giorni di vita della donna. Kidman ha spiegato che, nonostante l’impegno della famiglia, lei e la sorella non sono riuscite a garantire una presenza costante. Tra figli, lavoro e responsabilità quotidiane, si è resa conto di quanto sarebbe stato utile avere accanto una persona dedicata esclusivamente all’assistenza emotiva e pratica.

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Da questa esperienza personale è maturata la volontà di intraprendere un nuovo ruolo. La doula della morte è una figura che accompagna chi si trova nella fase finale della vita, offrendo sostegno non solo al paziente ma anche ai familiari, aiutandoli ad affrontare il distacco.

Questo tipo di assistenza include supporto emotivo, spirituale e organizzativo, con l’obiettivo di garantire dignità e serenità durante il processo del morire. Il lavoro si concentra anche sul sostegno ai cari, facilitando l’elaborazione del lutto e la gestione degli ultimi momenti.

Il dolore per la perdita dei genitori ha segnato profondamente l’attrice. Il padre, Antony Kidman, è morto nel 2014, mentre la madre Janelle Ann Kidman è scomparsa nel settembre 2024, proprio durante la Mostra del Cinema di Venezia. In quell’occasione, Nicole Kidman ha lasciato anticipatamente l’evento prima della presentazione del film “Babygirl”.

Nei mesi successivi ha continuato a ricordare entrambi con messaggi pubblici. Nel marzo 2025, in occasione di quello che sarebbe stato l’85° compleanno della madre, ha condiviso parole di affetto, ribadendo quanto la loro assenza pesi ancora nella sua vita quotidiana.