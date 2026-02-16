Nicole Kidman, Paul Salem prova a conquistarla dopo il divorzio

Nicole Kidman è single dopo il divorzio da Keith Urban, e Paul Salem, presidente di MGM Resorts, sta cercando di avvicinarsi a lei. I due si conoscono tramite amici comuni e si sono incontrati solo in occasioni di gruppo.

Paul Salem, imprenditore e presidente del consiglio di amministrazione di MGM Resorts International, avrebbe mostrato un interesse sentimentale nei confronti di Nicole Kidman. Secondo diverse fonti informate sui fatti, l’uomo starebbe cercando di avvicinarsi all’attrice premio Oscar, anche se al momento non esiste una relazione tra i due.

I contatti finora sarebbero stati limitati. Kidman e Salem si conoscono attraverso amicizie in comune e si sono incontrati soltanto in contesti collettivi, senza appuntamenti privati. Non risultano uscite a due, ma l’interesse dell’imprenditore sarebbe noto nell’ambiente vicino a lui.

L’attrice, stando alle stesse fonti, non frequenterebbe nessuno in questo periodo. Dopo la fine del matrimonio con Keith Urban, la sua vita privata sarebbe rimasta lontana da nuove relazioni.

Paul Salem, che ha alle spalle una lunga carriera nella finanza e nel private equity, si è separato dall’ex moglie Navyn Salem nel 2021. Da allora ha mantenuto un profilo discreto sul piano personale, concentrandosi soprattutto sulle attività professionali e sul suo ruolo di vertice nel gruppo MGM Resorts.

Il divorzio tra Nicole Kidman e Keith Urban è stato ufficializzato a gennaio, dopo la separazione avvenuta nel giugno dell’anno precedente. I due, sposati dal 2006, hanno due figli adolescenti, di 17 e 15 anni.