Nicole Kidman celebra il Galentine's Day dopo il divorzio da Keith Urban

Nicole Kidman si mostra rilassata sui social per il Galentine’s Day, a poche settimane dalla fine del matrimonio con Keith Urban. L’attrice appare serena e concentrata sulla famiglia e sui nuovi impegni.

Nicole Kidman ha scelto un’immagine intima per il Galentine’s Day, condividendo uno scatto in cui appare distesa su un grande letto, avvolta in un piumone bianco. Indossa una camicia a righe rosa e bianche, mentre la luce del sole le illumina il volto, rilassato e sorridente.

Nella foto pubblicata sui social, l’attrice premio Oscar sfoggia capelli lunghi e lisci e un rossetto rosa acceso. L’atmosfera è calma e personale, lontana dai riflettori delle grandi occasioni pubbliche.

I commenti dei fan non si sono fatti attendere. Tra cuori ed emoji, molti hanno celebrato la sua eleganza e il suo carisma. C’è chi l’ha definita “dea” e chi le ha augurato un felice San Valentino, lodandone il talento.

Il post arriva poche settimane dopo la chiusura ufficiale del matrimonio con Keith Urban. I due, entrambi 58enni, hanno concluso la relazione dopo 19 anni insieme. La separazione era iniziata già nell’estate del 2025.

Dalla loro unione sono nate due figlie, Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 15. Secondo indiscrezioni, l’attrice avrebbe tentato di salvare il rapporto prima della rottura definitiva, mentre fonti vicine parlano di una separazione maturata nel tempo.

Negli ultimi mesi, Kidman è apparsa spesso insieme alle figlie. A Capodanno aveva condiviso una foto con loro durante i fuochi d’artificio, accompagnata da un messaggio rivolto al futuro.

Chi le è vicino descrive un momento di rinnovata energia. L’attrice guarda avanti, tra nuovi progetti professionali e tempo dedicato alla famiglia, che resta una priorità nella sua quotidianità.