Sal Da Vinci infiamma Amsterdam con i fan tra cori e bandiera italiana

Sal Da Vinci travolge Amsterdam con un incontro spontaneo tra i fan dopo l’Eurovision In Concert, quando una folla internazionale canta in italiano i suoi successi mentre lui sventola il tricolore tra applausi e cori.

Sal Da Vinci ha conquistato Amsterdam non solo sul palco, ma anche tra le strade della città, dove si è fermato a incontrare i fan dopo l’Eurovision In Concert all’AFAS Live Arena. In un video condiviso sui social, il cantante si avvicina alle transenne e si lascia travolgere dall’entusiasmo di una folla pronta ad accoglierlo con cori e applausi.

Tra i momenti più sorprendenti, il pubblico straniero che canta in italiano senza esitazioni. Quando partono le note di Rossetto e caffè, il coro si fa compatto e potente, con centinaia di voci che seguono il brano parola per parola. Poco dopo, anche “Per sempre sì” viene intonata con la stessa precisione, confermando la diffusione dei suoi successi oltre i confini italiani.

Leggi anche: Sal Da Vinci festeggia a Napoli dopo Sanremo tra fan, musica e partita benefica

Nel mezzo dell’abbraccio con i fan, Sal Da Vinci stringe e agita il tricolore, trasformando la scena in un’immagine simbolica. La bandiera accompagna un momento vissuto senza filtri, lontano dal palco ma carico di energia, mentre il pubblico continua a cantare e applaudire.

L’incontro improvvisato diventa così uno degli episodi più significativi della sua presenza ad Amsterdam, con una partecipazione calorosa che va oltre la semplice esibizione e mostra quanto la sua musica sia già riconosciuta anche da chi non parla italiano.