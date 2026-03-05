Sal Da Vinci festeggia a Napoli dopo Sanremo tra fan, musica e partita benefica

Sal Da Vinci torna a Napoli dopo la vittoria a Sanremo e festeggia con i fan a Chiaia perché da quelle strade è iniziata la sua carriera. Sulle scale della municipalità musica, brindisi e l’annuncio di una partita benefica per il piccolo Domenico.

Rientrato a Napoli dopo il trionfo al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha scelto il quartiere di Chiaia per incontrare il pubblico. L’appuntamento si è svolto sulle scale della sede della prima municipalità, in largo Torretta, dove centinaia di persone si sono radunate per salutarlo e cantare insieme a lui.

L’artista è arrivato con il trofeo appena conquistato e ha intonato alcune strofe di «Per sempre sì». Gli altoparlanti diffondevano il brano mentre la folla lo accompagnava battendo le mani e ballando. Anche molti residenti hanno partecipato affacciandosi dai balconi degli edifici vicini per seguire la breve festa.

Leggi anche: Sal Da Vinci trionfa a Sanremo con Per sempre sì e dedica la vittoria a Napoli

Davanti ai fan il cantante ha spiegato perché ha voluto celebrare proprio lì. «Qui è iniziato tutto», ha detto, ricordando il legame con la Torretta e con le strade in cui è cresciuto. Ha parlato di sogni realizzati e ha invitato il pubblico a non smettere di credere nell’amore e nelle proprie aspirazioni.

L’incontro è durato circa mezz’ora e si è chiuso con un brindisi collettivo e il taglio di una torta preparata per l’occasione. La prima municipalità gli ha consegnato anche una targa celebrativa, ricordando la sua storia artistica e il rapporto con il quartiere in cui è nato e cresciuto.

Durante la festa il cantante ha annunciato anche un’iniziativa solidale. In programma c’è una partita di beneficenza con la Nazionale cantanti per raccogliere fondi destinati alla fondazione dedicata al piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto dopo un trapianto di cuore.

L’associazione è stata creata dalla madre del piccolo, Patrizia, che continua a portare avanti progetti di sostegno e sensibilizzazione. Tra i presenti all’evento anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha ribadito l’impegno per fare luce sulla vicenda e sostenere attività utili a evitare tragedie simili.