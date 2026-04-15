Bisceglie, indagati cinque responsabili per la morte della 12enne colpita da un albero

Anna Gallo | 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alicia Amoruso è morta a 12 anni a Bisceglie dopo essere stata colpita da un pino caduto per il vento forte. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire eventuali responsabilità nella manutenzione dell’area dove si è verificata la tragedia.

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Bisceglie, indagati cinque responsabili per la morte della 12enne colpita da un albero

Cinque persone risultano indagate per la morte di Alicia Amoruso, la ragazza di dodici anni travolta da un albero caduto a Bisceglie durante una giornata segnata da raffiche di vento intense. Il pino, dal tronco robusto, si è abbattuto improvvisamente, causando il decesso della giovane.

Nel registro della Procura di Trani sono stati inseriti quattro dipendenti comunali e il legale rappresentante dell’azienda incaricata della gestione del verde pubblico. L’ipotesi di reato è concorso in omicidio colposo, contestata in vista degli accertamenti tecnici non ripetibili, tra cui l’autopsia, il cui incarico viene formalizzato nelle stesse ore.

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Gli investigatori stanno verificando eventuali responsabilità legate a interventi mancati o non adeguati sulla manutenzione degli alberi. L’attenzione si concentra su possibili omissioni che potrebbero aver contribuito al crollo del pino in condizioni meteorologiche avverse.

L’incidente si è verificato in via Veneziano, nelle vicinanze della scuola media Monterisi frequentata dalla ragazza. L’area è stata posta sotto sequestro e delimitata da transenne, mentre continuano i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Nel punto della tragedia sono comparsi fiori, peluche e messaggi lasciati da familiari, amici e cittadini. I compagni di scuola e la comunità locale ricordano Alicia e chiedono che venga fatta piena luce su quanto accaduto.