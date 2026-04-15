Bisceglie, indagati cinque responsabili per la morte della 12enne colpita da un albero

Alicia Amoruso è morta a 12 anni a Bisceglie dopo essere stata colpita da un pino caduto per il vento forte. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire eventuali responsabilità nella manutenzione dell’area dove si è verificata la tragedia.

Cinque persone risultano indagate per la morte di Alicia Amoruso, la ragazza di dodici anni travolta da un albero caduto a Bisceglie durante una giornata segnata da raffiche di vento intense. Il pino, dal tronco robusto, si è abbattuto improvvisamente, causando il decesso della giovane.

Nel registro della Procura di Trani sono stati inseriti quattro dipendenti comunali e il legale rappresentante dell’azienda incaricata della gestione del verde pubblico. L’ipotesi di reato è concorso in omicidio colposo, contestata in vista degli accertamenti tecnici non ripetibili, tra cui l’autopsia, il cui incarico viene formalizzato nelle stesse ore.

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Gli investigatori stanno verificando eventuali responsabilità legate a interventi mancati o non adeguati sulla manutenzione degli alberi. L’attenzione si concentra su possibili omissioni che potrebbero aver contribuito al crollo del pino in condizioni meteorologiche avverse.

L’incidente si è verificato in via Veneziano, nelle vicinanze della scuola media Monterisi frequentata dalla ragazza. L’area è stata posta sotto sequestro e delimitata da transenne, mentre continuano i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Nel punto della tragedia sono comparsi fiori, peluche e messaggi lasciati da familiari, amici e cittadini. I compagni di scuola e la comunità locale ricordano Alicia e chiedono che venga fatta piena luce su quanto accaduto.