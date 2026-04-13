Imprenditrice trovata morta nei boschi di Gargallo, il cane resta accanto a lei tutta la notte

Verusca Antonioli muore per un malore durante una passeggiata serale nei boschi di Gargallo, mentre era con il suo cane che è rimasto accanto al corpo per tutta la notte, fino al ritrovamento all’alba da parte di un agricoltore.

Una donna di 52 anni, Verusca Antonioli, è stata trovata senza vita nella mattinata di domenica in una zona boschiva di Gargallo, nel Novarese. Il corpo si trovava lungo il sentiero che conduce al ponte di San Michele, in località Cascinone.

La sera precedente l’imprenditrice era uscita per una passeggiata insieme al suo pastore australiano. Dopo aver lasciato l’auto all’ingresso dell’area, si era incamminata nel bosco quando è stata colta da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo.

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In quelle ore nessuno ha attraversato il percorso. La donna è rimasta a terra per tutta la notte, mentre il suo cane non si è mai allontanato, restando accanto al corpo fino all’arrivo dei soccorsi.

L’allarme è scattato intorno alle 7 del mattino, quando un agricoltore della zona ha notato l’auto parcheggiata e ha deciso di verificare. Percorrendo il sentiero, si è imbattuto nella scena e ha subito contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna, attribuito a cause naturali.